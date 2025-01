Dopo Sergio Conceição è la volta di Rafael Leao a rispondere a Sportmediaset dopo essere tornato a festeggiare con il suo Milan dopo la vittoria della Supercoppa. "Come rispondo agli elogi di Conceição? Non ho sentito le sue parole, però ho sentito le parole dei giocatori del Porto che giocano con me in Nazionale, mi hanno sempre parlato bene di lui e mi hanno sempre detto della sua forte personalità. Quello che ha fatto lui in pochi giorni è incredibile. Personalmente avevo bisogno di quello e ho sentito l'energia dalla prima volta che l'ho visto, l'abbiamo sentita tutti e si vede in campo e fuori dal campo. Ci dà la mentalità per vincere che abbiamo visto oggi e con la Juventus. Alle volte non giochi bene ma devi vincere con la mentalità giusta e Conceição ci ha portati qua" ha detto.

Che corde ha toccato Conceição? Cosa vi dice?

"La voglia, l'energia... perché a volte si sbaglia, ma se c'è la volontà c'è tutto. Ed è quello che hanno messo tutti i giocatori oggi, è fondamentale. Nessuno ha il posto comodo al Milan, quando giochi in un club del genere devi sempre essere pronto a dare il massimo. So che il mister mi spingerà per dare il massimo e io cercherò di aiutarlo".

Tu questa sera eri persino in forse, hai giocato anche sotto sforzo perché ci tenevi?

"Sì, c'erano poche possibilità di giocare. Contro la Juve sono rimasto fuori, ma oggi volevo essere in campo per aiutare la squadra, però lo staff medico e il mister hanno creduto potessi giocare la finale e io ho lavorato tutti i giorni al massimo per esserci. Ringrazio tutti per avermi permesso di giocare e aiutare la squadra".