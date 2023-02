"Se perdi una partita così importante di positivo c'è poco, ma posso dire che la reazione nel secondo tempo almeno c'è stata. Zero tiri in porta? Non lo sapevo... Restiamo ancora più uniti di prima, proviamo a lavorare di più e provare a fare sempre il massimo". Così Rade Krunic a DAZN a margine della sconfitta bruciante contro l'Inter. "Dopo le ultime partite non fatte bene, ci stava cambiare qualcosa a livello tattico. Non abbiamo fatto quello che avevamo preparato negli allenamenti. Nella ripresa abbiamo coperto meglio a livello difensivo e qualcosa in più davanti.

Sta al mister dirci come proseguire. Stasera, ad esempio, non abbiamo fatto la solita pressione alta: abbiamo aspettato l'avversario per non concedere tanto. Purtroppo abbiamo subito gol da palla inattiva, una debolezza sulla quale migliorare. Il piano credo sia stato quello di difendere meglio nel primo tempo e poi cambiare nella ripresa - dice l'ex Empoli -. Non so cosa sia cambiato rispetto all'anno scorso, vorrei saperlo anche io. Siamo un gruppo unito, forte, poi qualcosa non è più come prima ma dobbiamo lavorare il più possibile per ritrovare voglia, entusiasmo e rabbia".