È Lassana Coulibaly il giocatore scelto dal Lecce per presentare a DAZN l'imminente match contro l'Inter: "La Coppa d'Africa non è andata come speravo, ma la delusione è passata e ora sono concentrato su quello che mi aspetta. Per vincere qui ci vuole molta concentrazione, abbamo fatto un gran lavoro in settimana e siamo pronti per affrontare l'Inter".