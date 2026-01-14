La convocazione per la partita contro l'Inter è servita a Francesco Camarda per effettuare una consulenza ortopedica a Milano: l'esame svolto ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra. Al giovane attaccante del Lecce sono stati prescritti 15 giorni di riposo.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 18:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
