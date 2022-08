Buone notizie per il Lecce e per mister Baroni che vedono più vicino il recupero dell'ala destra Gabriel Strefezza, tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta mattutina odierna. A riposo invece il nuovo acquisto Askildsen, mentre proseguono il proprio lavoro differenziato i difensori centrali Tuia e Dermaku. Domani la squadra sosterrà la rifinitura al Via del Mare alle ore 18.00.