Federico Baschirotto, colonna difensiva del Lecce, è stato ospite del programma 'Piazza Giallorossa'. Un intervento durante il quale il centrale giallorosso ha presentato la gara di sabato contro l'Inter a San Siro che arriva dopo la pesante sconfitta interna con l'Atalanta: "Il successo, come dice una frase del grande Pelé che abbiamo attaccato nel corridoio degli spogliatoi, non è quante volte vinci ma come giochi la partita dopo aver perso. Voglio tornare in campo sabato, io e i miei compagni, la società e il mister, per dimostrare quanto vogliamo rifarci di questa sconfitta", le parole riportate da TrNews.

Che gara si aspetta con l'Inter? "Mi aspetto una partita nella quale ci sono due squadre che vogliono rifarsi dalle gare precedenti. L’Inter viene da un pareggio negli ultimi minuti col Genoa e, come noi, ha voglia di rivalsa, quindi sarà una partita a viso aperto. Noi dobbiamo stare attenti perché giochiamo contro la squadra campione d’Italia, loro vorranno spingere forte per raggiungere il successo e dobbiamo fare della loro arma la nostra arma, e provare a portare a casa la vittoria".