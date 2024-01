Nel pre partita di Inter-Lazio, seconda semifinale del nuovo format della Supercoppa italiana, Rovella si è concesso ai microfoni di Sportmediaset: "Sto bene, è stata solo una botta quella rimediata in allenamento. L'Inter è una grandissima squadra, forse la più forte d'Italia, dobbbiamo giocarcela però perché siamo qui. Anche noi siamo forti. In campionato c'è stata una buona prestazione ma non è bastata, dovremo dare il 110%. Forse questo è mancato in campionato. Il centrocampo dell'Inter è molto forte, così come tutta la squadra, è difficile giocare contro di loro".