È Pedro il giocatore presentatosi ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita che questa sera la Lazio disputa in casa dell'Ajax, match da qualche minuto già iniziato. "È importante per noi giocare una partita alla volta" ha detto il classe 1987, facendo riferimento anche alla sfida di lunedì contro i Campioni d'Italia. "Ora abbiamo diversi big match complicati, ma che ci aiuteranno a crescere a livello di mentalità. Oggi ci servirà un'altra grande prestazione come abbiamo fatto a Napoli. Sarà una sfida aperta, bella da vedere, l'Ajax è difficile da battere. Dobbiamo rimanere concentrati per riuscire a vincere".