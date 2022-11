Nel post-partita dell'Allianz Stadium, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha raggiunto i microfoni di Sky Sport : "Inter squadra molto forte, nel primo tempo non riuscivamo a giocare e siamo stati un pizzico fortunati . Poi l'abbiamo sbloccata togliendoci la tensione perché non era semplice. Abbiamo battuto un avversario veramente forte. In questo momento abbiamo due partite importanti, contro Verona e Lazio, dobbiamo cercare la spinta dalla vittoria di stasera. Da domani penseremo alla sfida di giovedì".

Qual è il pericolo per Miretti e Fagioli?

"Vanno lasciati tranquilli, sono in un percorso di crescita. Ci sono gare in cui giocheranno meno bene. Si devono godere il momento in tutta tranquillità e serenità".