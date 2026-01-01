Il 2026 si apre con una notizia clamorosa proveniente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Enzo Maresca sarebbe ormai vicinissimo all’addio al Chelsea, con una decisione definitiva attesa nelle prossime ore. Uno scenario impensabile solo poche settimane fa, ma diventato sempre più concreto alla luce della crisi profonda che attraversano i Blues.

Il momento della squadra è estremamente delicato: una sola vittoria nelle ultime sette gare di Premier League ha fatto scivolare il Chelsea a -15 dalla vetta, occupata dall’Arsenal. Un crollo verticale se si pensa che a novembre il distacco era di appena tre punti. Numeri che hanno acceso la contestazione e reso l’ambiente di Stamford Bridge sempre più teso. La rottura tra Maresca e la tifoseria è esplosa apertamente nell’ultimo turno di campionato. La sostituzione di Cole Palmer contro il Bournemouth ha scatenato fischi assordanti, proseguiti anche al triplice fischio del pareggio per 2-2. Segnali inequivocabili di un rapporto ormai logoro.

L’ex tecnico del Leicester, sotto contratto fino al 2029 (con opzione per un’ulteriore stagione), è ora seriamente a rischio esonero se non dovesse arrivare un’immediata inversione di tendenza. Ma secondo le indiscrezioni, sarebbe lo stesso Maresca a valutare l’ipotesi di un passo indietro, ritenendo la situazione non più sostenibile. Le prossime 48 ore saranno decisive: tra giovedì e venerdì sono attesi sviluppi cruciali che potrebbero portare a un cambio in panchina prima ancora della delicatissima trasferta di domenica all’Etihad contro il Manchester City. Un vero e proprio spartiacque per il futuro del Chelsea.