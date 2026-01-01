L'ex giocatore dello Zenit e della nazionale russa Vladislav Radimov ha dichiarato che il capitano del Krasnodar Eduard Spertsyan è ad un passo dal trasferirsi in un club importante d'Europa. Parlando ai microfoni di RBSport, Radimov ha infatti annunciato: "È impossibile immaginare la prima metà della stagione senza Spertsyan. Ha iniziato a giocare con maggiore sicurezza, mantenendo il suo livello, ed è dove dovrebbe essere. Ed è a un passo dal trasferirsi in un club più forte, per quanto ne so".