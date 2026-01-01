"C'è da credere che a gennaio la difesa della Fiorentina non verrà esentata da modifiche, e anche profonde se necessario. Ma non sarà Dodò il sacrificato di turno". Lo scrive il Corriere dello Sport.
L'esterno ex Shakhtar Donetsk era stato accostato spesso all'Inter anche per il mercato invernale. "Il brasiliano classe 1998 resterà ben saldo al suo posto nonostante le incomprensioni dell’ultimo anno con la società viola. Il contratto del giocatore è valido ancora fino al giugno del 2027, e ad oggi non ci sono elementi che preludano a una sua partenza nella finestra di mercato invernale. D’altra parte ancora nessuna novità sul fronte rinnovo nonostante ormai oltre un mese fa il dg Ferrari facesse sapere: «Con Dodò speriamo di trovare la quadra in fretta». Sarà in ogni caso uno dei riferimenti dei prossimi mesi: Vanoli potrà contare su di lui sulla fascia destra", si legge.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
