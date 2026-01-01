Sportmediaset aggiorna sul futuro di Joao Cancelo all’Inter. Come riportato dall’emittente, non possiamo parlare di trattativa ma il giocatore piace ed è un’opportunità perché è stato escluso dall’Al-Hilal dell’ex Inter Inzaghi. Si stanno valutando però alcuni dettagli: in primis l’ingaggio mostre per le casse della Serie A, 15 milioni netti di euro, sarebbero 7.5 per mezza stagione. Dovrebbe contribuire il club saudita, c’è la concorrenza del Barcellona ma anche della Juventus. È un’operazione che può prendere corpo, ma che resta complicata: al momento è solo un sondaggio.

Piace anche Tarik Muharemovic, può dare il via a un intrigo di mercato perché il giocatore è stato ceduto dalla Juventus con recompra, quindi potrebbe essere la chiave per intavolare una trattativa per Davide Frattesi.