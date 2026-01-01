Arriva una sostanziale bocciatura della classe arbitrale italiana da parte di Gianpaolo Calvarese. L'ex direttore di gara oggi tecnico arbitrale di Prime Video, intervistato da La Repubblica, traccia un bilancio negativo della stagione dei fischietti italiani: "Come arbitri, stiamo facendo una stagione al di sotto delle aspettative. Si è sbagliato tanto e si continua a sbagliare. Vedo decisioni molto diverse per episodi simili, e c’è un evidente problema di Var. È giusto dire che gli arbitri sbagliano troppo, ma sono d’accordo con Gianluca Rocchi: criticarne la buona fede come si fa da noi è sbagliato e fa male al nostro calcio".

Rocchi ha le sue responsabilità?

"Rocchi è il designatore da 5 anni, e come un allenatore ha le sue responsabilità per il rendimento della propria squadra, e credo con forza che sia sbagliatissimo personalizzare la questione arbitrale e prendersela con i singoli arbitri, sostenendo che siano incapaci. Sono selezionati fra migliaia di aspiranti".

I meccanismi di elezione hanno un’influenza sul sistema?

"La politica arbitrale non vive uno dei suoi migliori momenti. Però il problema principale non sta lì".

Come se ne esce, allora?

"Bisogna lavorare molto su due aspetti. Uno, migliorare ulteriormente la qualità tecnica degli arbitri. Due, rivedere il processo di selezione dei VAR e lavorare meglio sulla formazione dei video arbitri dando delle linee guida chiare e delle soglie di intervento inequivocabili».



Chi dovremmo mettere a formare i Var?

"Mi sembra incredibile che oggi Irrati insegni alla Fifa e Valeri occupi il posto da designatore dei Var in Grecia. Dovremmo darci da fare per riportarli in Italia".