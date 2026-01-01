Intercettato da Tuttosport al World Sports Summit, Adriano Galliani, AD del Monza, esprime il suo desiderio per il 2026 che sta per arrivare: "Milan Campione d'Italia e Monza in Serie A? Mi dica dove devo mettere la firma e lo faccio immediatamente! Sarebbe fantastico. Sono le due squadre della mia vita. Dieci anni di Monza da ragazzo, poi 31 di Milan e ancora 7 di Monza: sono e saranno sempre le mie due squadre del cuore