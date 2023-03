Lesione al tendine d'Achille e stagione finita per Salvatore Sirigu: un problema non da poco per Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che perde uno dei suoi elementi più esperti, arrivato oltretutto solo da pochi mesi a Firenze essendo stato prelevato dal Napoli a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, però, il club gigliato non pensa a vagliare l'ingaggio in extremis di uno svincolato: le gerarchie saranno ristabilite con Pietro Terracciano che avrà come vice il classe 1999 Michele Cerofolini e il 17enne Tommaso Martinelli come terzo, con possibilità di scalare posizioni.