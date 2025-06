Il Fluminense lavora anche attraverso l'analisi di diversi filmati delle partite dell'Inter per arrivare nel miglior modo possibile al match di lunedì a Charlotte. Così Juan Pablo Freytes, difensore argentino del Flu, descrive la formazione nerazzurra: "Sarà una squadra molto tosta, non solo gli attaccanti, ma tutta la squadra. La verità è che sono una squadra molto forte, lo abbiamo visto. L'Italia ha un campionato molto forte. Speriamo che sia un grande spettacolo, e oggi, in Coppa del Mondo, si è visto che questo vale per tutti. Quindi speriamo che tutto vada per il meglio e che potremo portare gioia alla nostra gente".

Ma Thiago Silva sarà della gara? "No, non so se Thiago Silva giocherà. In realtà, nessuno sa se giocherà, perché Renato tiene sempre tutto aperto. La verità è che ci sono molti giocatori che giocano in quella stessa zona del campo. La verità è che giocare con Thiago, che sia io, Ignácio o chiunque altro che entra, è molto positivo, perché, come ho detto, non c'è bisogno di parlare della sua esperienza, di dove ha giocato, di cosa ha vinto. Giocare al suo fianco è un sollievo, perché offre tantissime soluzioni".