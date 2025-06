Arriva una buona notizia per il tecnico del Fluminense Renato Portaluppi: Yeferson Soteldo, attaccante venezuelano nella sessione di calciomercato instaurata alla vigilia del Mondiale per Club, si avvicina sempre di più al suo esordio con la maglia verdegranata. Dopo che gli è stato diagnosticato un infortunio nei giorni scorsi, il venezuelano si è sottoposto a cure negli Stati Uniti e ha registrato progressi positivi nel suo recupero. Negli ultimi giorni si è allenato con il gruppo ed è diventato un'opzione per la partita contro l'Inter. Secondo UOL Esporte, la disponibilità di Soteldo crea un “piano C” per Renato, con una nuova dinamica che potrà essere sfruttata dall’allenatore nelle prossime partite, grazie alla sua versatilità nel settore offensivo potendo essere impiegato come ala o al posto di uno dei centrocampisti.

Si avvia ad essere disponibile per la sfida contro l'Inter anche Thiago Silva, che si è allenato coi compagni dopo aver saltato la gara contro il Mamelodi Sundowns per una noia muscolare.