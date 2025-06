Dopo la fase a gironi brillantemente superata, il Fluminense si prepara ad affrontare l'Inter agli ottavi di finale di questo Mondiale per Club. In attesa della gara in programma per il prossimo lunedì alle 21 italiane, Gustavo Nonato, stella del club brasiliano, ha parlato ai canali FIFA: "È un momento incredibile per me, per la squadra, per i tifosi, per il nostro Paese. Abbiamo quattro squadre brasiliane agli ottavi di finale, quindi è una sensazione incredibile. Dobbiamo godercelo ora, riposarci un po', ma goderci questo momento perché è unico nella storia del club. Per noi non è una sorpresa (che le squadre brasiliane stiano avendo successo) perché conoscevamo già il nostro livello di gioco, la nostra qualità. Questo torneo ci offre l'opportunità di mostrare la qualità del campionato brasiliano".

Poi ha aggiunto: "Penso che il nostro scopo sia essere qui e mostrare il nostro livello, la qualità dei nostri giocatori, come giochiamo. Sono molto contento per la nostra squadra e per come abbiamo giocato. Anche i tifosi brasiliani sono stati stelle del Mondiale per Club a pieno titolo, sostenendo i loro club in gran numero negli stadi di tutti gli Stati Uniti. I tifosi hanno dato spettacolo. Stanno sostenendo la nostra squadra, spingendoci ad andare avanti, quindi penso che sia incredibile la sinergia tra la squadra e i tifosi. Questo è un momento unico nella mia vita".