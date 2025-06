In vista dell'ottavo di finale del Mondiale per Club, per il Fluminense è corsa contro il tempo per recuperare il proprio baluardo, il difensore Thiago Silva. L'ex difensore del Milan, tenuto a riposo nell'ultimo match del girone contro i Mamelodi Sundowns per aver accusato un fastidio muscolare alla gamba nella partita contro l'Ulsan, cerca il recupero per il match di Charlotte. C'è ottimismo in casa verdegranata, anche perché il tecnico del Flu Renato Portaluppi, dopo il match coi sudafricani, ha parlato della situazione del difensore e ha chiarito che non si trattava di nulla di grave e che la sua assenza era solo precauzionale.