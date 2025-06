Il Fluminense ha definito il programma della squadra per la partita contro l'Inter, in programma lunedì 30 giugno a Charlotte e valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. Gli allenamenti della squadra di Renato Portaluppi riprendono già oggi con una seduta aperta alla stampa, mentre domani è prevista una seduta a porte chiuse. Il Flu si recherà a Charlotte solo nella giornata di domenica per la vigilia del match contro i nerazzurri.