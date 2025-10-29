In vista della sfida contro l'Inter di stasera, in casa Fiorentina, Ndour ha parlato ai microfoni di DAZN: "Pio, oltre a essere un giocatore fortissimo, è un ragazzo eccezionale. Siamo cresciuti nel Brescia insieme da quando avevamo 5 anni, è fortissimo e speriamo che oggi non faccia gol ma sono contento per quello che sta facendo".