Domenica sera, a San Siro, l'Empoli è atteso da una sfida ai limiti del proibitivo contro l'Inter, squadra che va affrontata con 'personalità e coraggio', secondo il terzino degli azzurri Liberato Cacace. "Andiamo a Milano con la voglia di giocare e fare risultato - ha spiegato il neozelandese parlando in esclusiva al Quotidiano Sportivo -. Sappiamo che l’Inter ha vinto lo scudetto lo scorso anno, ma nel calcio può succedere di tutto. Nella gara di mercoledì, il Bologna è stato aggressivo dall’inizio alla fine della partita e dovremo provare ad esserlo anche noi. Ed inoltre essere incisivi quando ci capiteranno le occasioni per fare gol".

A livello personale, Cacace dovrà vedersela con Denzel Dumfries, uno dei cliente più scomodi nel ruolo: "Ho visto la partita col Bologna, ha fatto gol, in questo momento è in forma. Dovrò stare attento. In uno stadio come San Siro devi avere coraggio", ha concluso Cacace.