Grande soddisfazione per il Fluminense che ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per club dove ora sfiderà l’Inter. Il tecnico Renato Gaucho ha commentato così il traguardo: "Grandissima felicità - ha esordito -. Questo era il nostro obiettivo. Meglio soffrire e passare il turno che giocare bene ed essere eliminati. Ringrazio i tifosi, che hanno fatto una splendida festa. Ora dobbiamo riposare, perché la prossima partita è tra quattro giorni", ha dichiarato Renato Gaúcho dopo il pari per 0-0 contro il Mamelodi Sundowns.

E ancora: “È già un privilegio essere qui, aver conquistato la qualificazione. Ora non esistono partite facili. Ma non serve a nulla avere una squadra da 500 milioni, il calcio si decide in campo. Indipendentemente dal nostro avversario, l’obiettivo del Fluminense è cercare di passare il turno”.