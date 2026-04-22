Le parole pronunciate nelle ultime ore suonavano già come confortanti, ora anche dal campo arrivano sensazioni positive per Duvan Zapata. L'attaccante colombiano punta a tornare a disposizione di Roberto D'Aversa per la gara di domenica contro l'Inter e i segnali sono in tal senso incoraggianti: il colombiano ha svolto un allenamento speciale ieri al Filadelfia, nella sua prima seduta della settimana, ed è stato sottoposto a una serie di test che hanno prodotto un esito positivo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport

Sezione: L'avversario / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 12:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.