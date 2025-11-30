INTER-MILAN 2-0
Marcatore: Iddrissou (I) 19', Mancuso (I) 89'
95' - Triplice fischio! Il derby di Milano Primavera va all'Inter!
90' - Plazzotta si avventa su un pallone respinto da Farronato ma manda altissimo. Assegnati 5 minuti di recupero.
El Mahboubi innesca a sinistra Marello che crossa basso e trova la deviazione vincente di Mancuso!
89' - GOOOOOL! MANCUSO FIRMA IL RADDOPPIO!
88' - DI SIENA! L'attaccante prova ad avvitarsi in area su cross di Tartaglia ma il pallone finisce tra le braccia di Farronato!
87' - Numero di La Torre che entra in area ma è sfortunato con il rimpallo. Nel Milan entra Battistini per Nolli.
86' - MANCUSO! L'esterno calcia dalla distanza ma non trova lo specchio della porta!
85' - SCOTTI! L'attaccante trova solo l'esterno della rete con una deviazione sul primo palo!.
81' - MARELLO! Diagonale decisiva del terzino che allontana un pallone pericoloso nel cuore dell'area nerazzurra! Esce Zarate, entra Putsen.
80' - Cambio nel Milan: Tartaglia per Mancioppi.
78' - MANCUSO! Destro da posizione defilata, una deviazione mette in difficoltà la difesa rossonera fino al rinvio di Nolli!
75' - Triplo cambio nerazzurro: Marello per Della Mora, El Mahboubi per Pinotti e Mancuso per Mosconi.
72' - ZUKIC! Bel cross da destra di Mancioppi e il difensore, tutto solo, colpisce di testa tra le braccia di Farronato!
70' - Cartellino giallo per Renna che esprime un parere poco gradito dall'arbitro Pizzi.
65' - OSSOLA! Conclusione masticata, Farronato blocca senza problemi. Buon momento per il Milan.
64' - Punizione dal limite di Di Siena, la barriera ribatte.
59' - PINOITTI! Occasionissima per l'esterno che sfrutta lo scivolone di Zukic e prova a piazzarla sul secondo palo, ma non trova la porta!
58' - Plazzotta attacca centralmente e calcia da fuori, ma manda alto.
57' - Esce proprio Lontani, entra Di Siena.
56' - LONTANI! Erroraccio di Ballo che perde palla e serve Lontani che dopo una finta trova l'opposizione di Bovio con il pallone che termina tra le braccia di Farronato!
52' - LA TORRE! Pallone messo in mezzo da Ballo e zampata non troppo convinta del centrocampista che trova Longoni attento!
51' - IDDRISSOU! Bel cross da sinistra di Pinotti e stacco imperioso dell'attaccante che di testa manda alto di poco!
50' - Botta e risposta nelle due metà campo: Cerpelletti calcia da fuori ma Longoni para facilmente, dall'altra parte Scotti trova Farronato al suo posto.
47' - PINOTTI! L'esterno si porta il pallone sul destro e calcia, ma apre troppo il piatto e non trova la porta!
46' - Subito tentativo di Zarate, Longoni senza problemi.
14.07 - Inizia il secondo tempo!
14.05 - Le due squadre stanno rientrando in campo. Nel Milan c'è Pandolfi al posto di Cissé.
----------------------
Primo tempo vibrante al Konami Centre tra Inter e Milan, con i nerazzurri che hanno messo il naso avanti grazie al colpo di testa imperioso di Iddrissou al 19' ma che nonostante il vantaggio sanno di non potersi rilassare. Anche perché i rossoneri se la stanno giocando a viso aperto, accettando di correre rischi ma provando a infastidire Farronato, soprattutto con un Lontani vivace. Il portiere però ha dovuto esibirsi in una risposta decisiva su Scotti, con Bovio puntuale sul tap-in di Ossola nella giocata offensiva più efficace del Milan in questa prima frazione. Dall'altra parte è un'acrobazia di Pinotti in area a spaventare la squadra di Renna, con pallone che termina alto. Nel complesso grande equilibrio sul rettangolo di gioco e milanesi che si stanno equivalendo sul piano del gioco e delle occasioni. Ma quello che conta è il risultato e a sbloccarlo per il momento è stata l'Inter.
47' - Dopo 2 minuti di recupero l'arbitro Pizzi fischia la fine del primo tempo.
46' - Cerpelletti decisivo nel chiudere in angolo un'azione pericolosa del Milan dopo un pallone perso da Peletti.
44' - Cartellino giallo per Zukic che colpisce al volto in modo pericolosissimo Iddrissou tentando un'acrobazia senza particolare logica!
41' - LONTANI! Mancioppi trova l'attaccante che con una puntata cerca il primo palo ma trova la respinta di Farronato con il piede!
40' - PINOTTI! In piena area l'esterno prova a coordinarsi ma calcia di poco alto!
39' - IDDRISSOU! Progressione irresistibile per l'attaccante che supera in velocità Cissé e viene fermato dalla chiusura in corner di Vladimirovic!
33' - Primo cartellino giallo della partita: Cissé abbatte La Torre a centrocampo e finisce sul taccuino dei cattivi.
32' - Plazzotta prova a sorprendere Farronato con un tiro-cross da palla ferma, ma la traiettoria si spegne sopra la traversa.
29' - MOSCONI! Da estrerno a esterno, bel pallone in area messo da Pinotti e stacco del numero 30 che però manda tra le braccia di Longoni!
25' - FARRONATO! Grande respinta del portiere sulla battuta in corsa di Scotti, sulla respinta arriva Ossola ma trova il corpo di Bovio a salvare i nerazzurri!
23' - Mosconi rientra sul sinistro e lascia partire un tiro-cross, il pallone non trova nessuno e si perde sul fondo.
22' - LONTANI! Il Milan prova a reagire ma l'attaccante non riesce a indirizzare bene sul cross di Scotti.
Bella palla messa in area da Cerpelletti e colpo di testa da attaccante d'area per il nazionale azzurro!
19' - GOOOOL DI IDDRISSOU!
18' - LONGONI! Con la mano il portiere anticipa tutti sul bel cross di Della Mora.
8' - DELLA MORA! Zukic perde un pallone sanguinoso, il terzino attacca la porta e calcia ma non riesce ad angolare troppo il diagonale e agevola l'intervento di Longoni!
7' - LONTANI! Blitz del Milan con il tentativo d'esterno dell'attaccante che trova la risposta di Farronato in tuffo!
13.03 - La partita ha avuto inizio!
13.00 - Squadre in campo pronte per iniziare al Konami Centre.
------------------------------
FORMAZIONI UFFICIALI:
INTER (4-3-3): Farronato, Cerpelletti, Bovio, Ballo, Della Mora, La Torre, Peletti, Zarate; Pinotti, Iddrissou, Mosconi. A disposizione: Galliera, Marello, Conti, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. Allenatore: Carbone
MILAN (4-3-3): Longoni, Nolli, Zukic, Vladimirovic, Perera; Mancioppi, Cisse, Plazzotta; Scotti, Lontani, Ossola. A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Pandolfi, Forno, Dotta, Di Siena, Batistini, Colombo, Mazzeo, Angelicchio. Allenatore: Renna
ARBITRO: Pizzi
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:50 LIVE - Pisa-Inter, squadre rientrate negli spogliatoi. Tra pochi minuti il calcio d'inizio alla Cetilar Arena
- 14:50 LIVE PRIMAVERA, INTER-MILAN 1-0 - 89', MANCUSO TROVA IL RADDOPPIO!
- 14:46 liveInter U23-Pro Vercelli 0-1 al 15': assedio della Pro Vercelli, salva più volte Melgrati
- 14:31 Pisa, Marin a DAZN: "Ci manca qualche giocatore ma sappiamo che chi subentra farà ancora meglio"
- 14:31 Sucic a DAZN: "Due sconfitte di fila, sappiamo che non è facile. Ma dobbiamo restare concentrati. Chivu? Io do tutto, poi..."
- 14:29 Asllani tradisce il Torino: rigore sbagliato al 91esimo, Falcone blinda il successo per 2-1 del Lecce
- 14:25 Pisa, Gilardino a DAZN: "L'Inter è una grande squadra con qualità, ma vogliamo fare una partita da Pisa"
- 14:23 Chivu: "Siamo sereni, sappiamo come va nel calcio. Lautaro? C'è una cosa che non ho detto prima del derby"
- 14:18 Sucic a ITV: "Ho la fiducia di Chivu dal primo giorno". Poi avvisa i compagni: "Dobbiamo essere più cinici"
- 14:15 Toni: "Pio Esposito ha le mie caratteristiche. Deve diventare più cattivo sotto porta, ma è giovane"
- 14:07 Corrado, pres. Pisa: "Rivedere l'Inter qui una soddisfazione per i tifosi. Akinsanmiro è forte e noi..."
- 14:00 Muharemovic, nella lista delle pretendenti si aggiunge il Bologna: Sartori avvistato venerdì al Sinigaglia
- 13:45 Sky - Sta per scoccare l'ora di Pepo Martinez: lo spagnolo tornerà titolare in Coppa Italia
- 13:30 Lupo: "Inter, un calo c'è stato. Ma una squadra così non può permettersi cali di attenzione"
- 13:15 El Paròn Rocco si sbagliava di brutto: a Madrid c'era almeno un Musso che volava!
- 13:00 TS - Juve in ansia per Vlahovic: si teme uno stiramento. Possibile stop fino al 2026
- 12:45 Hernanes: "Inter, serve più equilibrio. Sommer ha le sue responsabilità in alcune sconfitte"
- 12:30 Giaccherini: "L'Inter non raccoglie per quanto crea. La sfortuna? Se non riesci a vincere, cerchi di non perdere"
- 12:15 Corsera - Lautaro, condizione fisica non al top: il calo dell'argentino è legato anche ai postumi degli ultimi vaccini
- 12:00 Sky - Pisa-Inter, arrivano conferme di formazione: Luis Henrique a destra, tornano Acerbi e Thuram
- 11:45 Vieri: "Inter, zero punti ma grandi prestazioni. Esposito centravanti del futuro, adesso i paragoni non hanno senso"
- 11:31 Samuel: "Lautaro ha sempre dato il massimo per l'Argentina e l'Inter, reazione normale da calciatore. Felice per Chivu"
- 11:15 Antognoni e il futuro di Nico Paz: "La fine è già scritta. Normale che il Real Madrid voglia riportarlo a casa"
- 11:00 Vice-Dumfries, l'Inter spedisce gli scout in missione per Palestra. Sul classe 2005 anche altre due big di A
- 10:45 Careca duro con l'Inter: "Mi sarei aspettato qualche ko in meno. Scudetto? Lottano in quattro ma..."
- 10:30 Corsera - L'Inter ritrova Mkhitaryan: il piano di Chivu per la gestione dell'armeno tra Pisa e gli ottavi di Coppa Italia
- 10:15 Corsera - Inter a Pisa per il riscatto. Chivu rilancia Luis Henrique titolare lontano dalle pressioni di San Siro
- 10:00 CdS - A Pisa per ritrovare fiducia: i nerazzurri ottimisti per Luis Henrique. Ma ora è tempo di risposte
- 09:45 TS - Marotta, nuovo futuro dirigenziale? Le sue sono parole di chi pensa al ruolo di Ministro dello Sport
- 09:30 TS - Inter a Pisa con il ballottaggio sulla fascia destra e... gli occhi su Touré: il ds Ausilio lo osserverà con attenzione
- 09:16 CdS - Lautaro giudice severo di se stesso, ma i numeri parlano chiaro: è lui la costante dell'attacco nerazzurro
- 09:00 GdS - Luis Henrique alla ricerca della svolta. Di questo passo il futuro somiglia a un rebus
- 08:45 GdS - Torna Mkhitaryan dopo un mese, ma Sucic è in vantaggio. Luis Henrique favorito su Carlos
- 08:30 GdS - A Pisa con la ThuLa per ritrovare la marcia da scudetto ed evitare a Chivu di tornare al punto di partenza
- 08:15 Preview Pisa-Inter - Chivu si affida alla Thu-La. Opzione Luis Henrique
- 00:00 Oggi non c'è solo la torre a pendere
- 23:45 Meet&Greet in vista di Pisa-Inter: Thuram e Frattesi incontrano gli Inter Club Toscana
- 23:30 Pro Vercelli, Santoni: "Poche squadre lavorano con l'intensità dell'Inter U23 già nel settore giovanile"
- 23:15 Sorloth fa doppietta contro l'Oviedo e regala all'Atletico di Simeone un altro sorriso dopo l'Inter
- 23:00 Succede di tutto a San Siro, ma il Milan vince ancora: dopo il derby altro 1-0 allegriano contro la Lazio
- 22:45 Valtolina: "Recoba, un marziano a Venezia. Però Novellino storpiava il soprannome in 'cigno'"
- 22:30 Venezia, Adorante: "Felice per la vittoria. Ora ci concentriamo sulla partita di mercoledì a San Siro"
- 22:15 Sky - Chivu pronto a cambiare: out Bonny, a centrocampo c'è Sucic. Chance per Luis Henrique?
- 22:00 Riecco Bernd Reichart: "UEFA monopolista. La Unify League offre competizioni più entusiasmanti"
- 21:45 Cagliari, Esposito: "Borrelli ha le caratteristiche di Pio: io devo fargli fare gol, lui deve fare la guerra"
- 21:30 MD - La NBA punta anche sui derby per il suo campionato europeo. E strizza l'occhio a Inter e Milan
- 21:15 Juventus, Spalletti: "Troppo timidi e scolastici all'inizio, da noi ci si aspetta di più. Vlahovic si è stirato"
- 21:00 Torna a vincere in Bundesliga il Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen ko 2-1
- 20:45 Milan, Tare: "Emozionante sfidare la Lazio. Il rinnovo di Maignan? Siamo sereni"
- 20:30 Tomori carica il Milan prima della Lazio: "Il derby è stato bello, ma manca tanto. Testa bassa e pedalare"
- 20:15 L'IFAB sperimenta una norma 'anti-furbetti': fuori 2 minuti chi chiede l'intervento dello staff medico
- 20:02 Seba Esposito non basta al Cagliari: Yildiz fa doppietta e porta la Juve momentaneamente a -1 dall'Inter
- 19:45 Skriniar carica il Fenerbahce: “Col Galatasaray sfida infuocata, qui l’atmosfera è più folle che nei derby di Milano"
- 19:30 Venezia, Stroppa pensa già all'Inter: "Mercoledì cambierò dieci giocatori"
- 19:15 Duelli aerei, attenzione al Pisa: Nzola e Touré fattori scombinanti. E la fisicità a centrocampo...
- 19:00 Pisa, Gilardino: "L'Inter è una belva ferita, chi pensa che sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza"
- 18:45 Serginho: "Leao? Nel derby ha sofferto molto per un motivo. E sui terzini sinistri del calcio moderno..."
- 18:30 La convinzione di Altafini: "L'Inter ha giocatori forti e non va mai sottovalutata, può sempre recuperare"
- 18:15 Muraro non ha dubbi: "L'Inter resta la più forte, è anche la squadra che gioca meglio"
- 18:00 Marini: "Sono molto ottimista sull'Inter, per me alla fine arriverà tra le prime se non prima"
- 17:45 GdS - Maignan-Milan, rinnovo in stand-by: la Juve lo segue, ma attenzione ai movimenti dalla Premier
- 17:35 Torna Mkhitaryan, ma Chivu perde Bonny: il francese non parte per Pisa a causa di una sindrome influenzale
- 17:30 Dumfries ricorda i momenti salienti di novembre: tra questi, anche lo scontro 'galeotto' con Zaccagni
- 17:15 Il Venezia si avvicina alla grande al match con l'Inter: netta vittoria per 3-0 sul Mantova
- 17:00 Il Genoa trova la prima vittoria al Ferraris: 2-1 in rimonta al Verona. Blitz dell'Udinese a Parma
- 16:45 Costas 'richiama' Lautaro al Racing: "Ho detto a lui e De Paul di tornare subito. E di non fare i finti tonti"
- 16:30 Pisa, prima della partita contro l'Inter un premio per le 100 presenze di Simone Canestrelli
- 16:15 Como, ora c'è l'Inter per sognare ancora. Moreno elogia Nico Paz: "Può essere top mondiale"
- 16:00 Pisa-Inter, cresce l'attesa e l'Arena sarà sold-out: biglietti esauriti in 15 minuti
- 15:45 Zanchetta: "Pio Esposito sarà titolare nella Nazionale per 10-15 anni. Chivu ci ha visto lungo, ecco perché"