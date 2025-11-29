Dopo la vittoria al Mapei sfumata all'ultimo respiro, il Pisa di Gilardino si prepara ad ospitare l'Inter nel match valido per la 13esima giornata di campionato. La squadra di casa dovrà fare a meno tra gli altri di Cuadrado e di Akinsanmiro, ai box per infortunio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in avanti potrebbe toccare al tandem Moreo-Nzola, con Leris sulla trequarti insediato da Tramoni. Meister è in corsa per un maglia da titolare con Moreo.

Centrocampo composto da Touré, Piccinini, Aebischer e Vural. Il terzetto difensivo, davanti a Semper, sarà composto da Caracciolo, Albiol e Canestrelli.