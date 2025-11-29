Qualcuno a inizio anno parlava di 'squadra materasso', riferendosi senza troppi giri di parole al Pisa neopromosso in Serie A. Il club toscano, che domani ospita l'Inter nel pomeriggio della Cetilar-Arena, si sta difendendo bene dopo il ritorno in massima serie. Alberto Gilardino ha alcuni principi cardine nel suo scacchiere di gioco: la fisicità sugli esterni, gli inserimenti dei centrocampisti, il lavoro sporco di Nzola e le coperture preventive in fase di non possesso. E' una squadra che non si sbilancia molto e aspetta gli avversari nella propria metà campo, alzando la linea di pressione in modo improvviso e talvolta estemporaneo. I sei risultati utili di fila (5 pareggi e una vittoria) sono un messaggio che l'Inter deve recepire in fretta: non sarà una passeggiata.