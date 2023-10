Urbano Cairo, presidente del Torino, si racconta per Radio Serie A con RDS. Rivivendo la sua lunga esperienza da patron dei granata, iniziata nel 2005 grazie alla fondazione del Torino FC ma parlando anche del futuro immediato che vuol dire sfida con l'Inter sabato pomeriggio al Grande Torino: "Come si argina l'Inter? È tutto legato a dettagli ormai, se la gioca con chiunque il Torino di Ivan Juric. Semmai, a volte l’allenatore esalta un po’ troppo i rivali, ricordi che anche lui ha gente di qualità, ci creda fortemente. Basta poco per cambiare. Tra Davide e Golia a volte vince il primo. L’ho sperimentato anche nel mio lavoro. Anche noi siamo forti".