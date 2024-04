Nel corso dell’evento organizzato dalla Fondazione Mont’e Prama alla Triennale di Milano in collaborazione con il club rossoble e la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato della sfida di domani sera contro l'Inter esprimendo fiducia: "L’ambiente è compatto come non mai: di recente l’ultimo saluto al nostro mito nonché mio presidente onorario in questi anni Luigi Riva ci ha uniti ancora di più. Giocheremo anche per lui domani contro l’Inter alla Scala del calcio. Dovremo farci trovare preparati, indomiti e ci torneremo tra un mese per giocare contro il Milan. Sarà un ciclo di gare molto complicate, da affrontare assolutamente nel migliore dei modi”.