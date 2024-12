Davide Nicola non fa drammi dopo il brutto stop del Cagliari a Venezia, invitando l'ambiente a voltare pagina velocemente in vista dei prossimi impegni. "Andiamo avanti con fiducia e capacità di lavorare e migliorare, tutti sappiamo che dobbiamo farlo, ma senza isterismi o eccessi", le parole del tecnico dei sardi, che sabato prossimo ospiteranno l'Inter campione d'Italia.

"Si lavora e non si molla, troppo facile deprimersi, mollare o esaltarsi - ha aggiunto Nicola -. Questa squadra ha i mezzi per ottenere ciò che merita, il problema del gol va visto in modo costruttivo e non solamente negativo. La lotta salvezza è tiratissima, lo sappiamo, equilibrata come non mai. Abbiamo vinto degli scontri diretti e ne abbiamo anche persi, andiamo avanti con la nostra mentalità perché a lungo andare sono convinto che pagherà".

Infine, Nicola ha aggiornato sulle condizioni di Yerry Mina, che è uscito per infortunio al 72' lasciando posto a Wieteska: "Ha avuto qualche problemino al polpaccio, speriamo non sia nulla di grave. Ma chi è entrato ha fatto il suo dovere".