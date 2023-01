Joakim Maehle, esterno dell'Atalanta, ha commentato ai microfoni ufficiali del club la vittoria contro la Samp: "Non avevo mai segnato di testa prima del gol contro la Samp. Quando non segna Hojlund, devo farlo io. Abbiamo giocato una buona gara, all'inizio eravamo un po' nervosi. Vorrei migliorare dal punto di vista realizzativo e aiutare la squadra con più gol e più assist. Ci dà molta fiducia in vista dei prossimi appuntamenti".