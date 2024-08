Pessimo inizio con la maglia dell'Atalanta per Raoul Bellanova, in campo ieri sera nel match perso malamente contro l'Inter, sua ex squadra: "E' stata una serata da dimenticare, a livello personale avrei sperato in un esordio migliore di un 4-0 - ha ammesso il laterale della Dea ai microfoni ufficiali del club bergamasco -. La partita è diventata difficile perché abbiamo preso due gol in 10' contro una squadra che gioca a memoria. Noi abbiamo tanti giocatori nuovi che devono ancora amalgamarsi. La qualità c'è, non sono preoccupato perché anche negli anni passati l'Atalanta ha ingranato a stagione in corso".