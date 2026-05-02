Domani potrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu, giusto in tempo per prendere parte alla partita che può valere lo Scudetto. C’è grande attesa in casa Inter per il rientro di Lautaro Martinez e anche le quote dei marcatori della gara col Parma evidenziano l'importanza della presenza del Toro: il capitano nerazzurro è favorito a quota 1,70 per siglare la rete che farebbe partire la festa per il 21esimo Scudetto, nonostante in campionato il gol contro il club gialloblu gli manchi dal 2018/2019, la sua prima stagione in Italia.

Paga 1,74 volte la posta, poi, un’altra marcatura di Marcus Thuram, reduce da un aprile super con sette partecipazioni ai gol, il migliore nei cinque massimi campionati europei. A proposito di centravanti, la difesa di Cristian Chivu dovrà stare attenta in particolare a Nesta Elphege, autore delle reti decisive contro Udinese e Pisa, dopo l’assist contro il Napoli: la terza rete consecutiva del francese vale 4,50 volte la posta.