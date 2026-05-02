Era una gara senza pressioni, ma l'Udinese non la sbaglia, battendo 2-0 il Torino nel primo anticipo di questo sabato di Serie A. Le firme della vittoria friulana sono state realizzate dalle reti di Ehizibue e Kristensen, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. I granata hanno provato a reagire senza però creare grossi sussulti offensivi. Anzi, sono stati i friulani ad andare a più riprese vicini al tris, soprattutto con le giocate tecnicamente rilevanti di Zaniolo.

