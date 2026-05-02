"Non sono un grande conoscitore di queste cose. Io essendo uno abbastanza anziano come professionista e ho conosciuto diversi direttori di gara bravi e capaci. Non so cosa sia successo e siamo in un momento dove bisogna ricreare un po' di ordine. Domani è stato designato uno di maggior talento e mi aspetto faccia il massimo delle sue possibilità". Così Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona a proposito della bufera arbitrale, con riferimento anche a Giovanni Ayroldi che sarà il direttore di gara della sfida dell'Allianz Stadium.

Il tecnico di Certaldo poi parla delle condizioni della sua squadra: "Spesso quando sento parlare di quarto posto sento fare dei calcoli. Il quarto posto non lo raggiungi con i calcoli ma mantenendo un livello. Noi nella voglia di allenarci abbiamo mantenuto le stesse cose ed è il rendimento giornaliero che ti fa arrivare là. Noi stiamo bene perciò dobbiamo pensare alla Champions League e non al quarto posto. Yildiz? È una cosa che viene valutata a 360 gradi in maniera corretta soprattutto per il valore del ragazzo. Noi sappiamo e lui sa quanto è importante per noi. Poi ha avuto questa piccola infiammazioni anche se negli ultimi due allenamenti è andato molto bene e non ha avvertito nessun dolore. Non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro alla partita".