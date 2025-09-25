Dopo la vittoria e il gol contro la Triestina, ha parlato in conferenza stampa Issiaka Kamaté, centrocampista dell'Inter U23. Ecco cosa ha detto il giovane giocatore francese dopo il 2-0 dell'U-Power Stadium.

Sul gol segnato questa sera contro la Triestina

"Mi sono inserito in area di rigore e Iwo [Kaczmarski] è stato bravo a darmela con i tempi giusti. Poi ho fatto il pallonetto di destro, non so come. Però l'importante è che la palla sia entrata".

Sull'intesa con Topalovic

"Mi trovo molto bene con lui, è un giocatore forte. "Topa" è un giocatore che capisce tanto di calcio, perciò è facile giocarci insieme"

Sul lavoro quotidiano e i miglioramenti personali in queste partite

"Cerco di migliorare un po' su tutto, ora però la cosa su cui mi sto concentrando è la fase difensiva. In questo modo penso di poter aiutare di più la squadra".

Su Fiordilino

"Luca è un giocatore bravissimo. Ci aiuta tutti con la sua esperienza e per lui vale lo stesso discorso che ho fatto per Topalovic. Si tratta di un giocatore che capisce di calcio, quindi mi trovo benissimo a giocare con lui".