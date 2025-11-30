È stata interrotta proprio mentre stava rispondendo all’ultima domanda la conferenza stampa di Cristian Chivu dopo la vittoria contro il Pisa. Mentre il tecnico romeno stava rispondendo a una domanda relativa alla paura di non vincere questa sfida oggi, nella sala conferenze parte un allarme antincendio che rende impossibile continuare.

Arriva puntuale la risposta ironica di Chivu: “Qualcuno sta fumando, io no mi spiace”, ha concluso con un sorriso.