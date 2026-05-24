A novanta minuti dagli ultimi verdetti della Serie A, Fabio Capello analizza per la Gazzetta dello Sport in particolare la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Che vede coinvolto anche il Como di Cesc Fabregas, impegnato con la Cremonese che invece è ancora in corsa per la salvezza anche se in una posizione di svantaggio rispetto al Lecce: "È una partita dove devono spingere tutte e due, per motivi diversi e con speranze diverse. Devono pensare di vincere e aspettare i risultati delle altre, per cui sarà una partita apertissima, giocata con l’orologio che continua a far passare i minuti e che li costringe a fare il risultato”.

Per la Champions senza il suo genio



Lariani che dovranno fare a meno di Nico Paz, centrocampista argentino diventato, oltre che oggetto del desiderio dell'Inter, anche pomo della discordia tra i comaschi e i nerazzurri dopo le parole pesanti del tecnico iberico della vigilia. "Il Como deve continuare a vincere, senza Paz. Resta una bella squadra, ma manca la sua genialità. È l’uomo che ha sempre fatto la differenza sia con i gol che è riuscito a segnare che con i suoi passaggi illuminanti", sostiene il tecnico di Pieris.