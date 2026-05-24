Una partita divertente, che va presa però per quella che è, senza ricavarne indicazioni dal futuro. Così Emiliano Viviano, dagli studi di Sport Mediaset, ha commentato il pareggio dell'Inter di ieri sera al Dall'Ara contro il Bologna: Non credo che dovesse lasciare indicazioni. A parte qualche singolo, come Andy Diouf che secondo me è un ottimo giocatore, oppure la conferma di Federico Dimarco come miglior giocatore del campionato. I suoi numeri sono stati senza senso quest'anno. Ma ad una squadra che ha vinto campionato e Coppa Italia ieri servivano davvero poche conferme". Diouf che potrebbe essere inserito in pianta stabile come esterno destro in futuro? "Non è quella la sua posizione, anche se come leggo l'Inter potrebbe cambiare modulo. Il problema di Diouf è che è un giocatore adattato in quel ruolo però è veramente forte".

Viviano fa il DS. E lancia il nome a sorpresa



Viviano poi si lancia in tre consigli per gli acquisti per il futuro: "Partirei dal portiere. Io farei follie per Alisson, senza bocciare Josep Martinez ma se si vuole alzare il livello allora col brasiliano riesci a farlo; poi dico Nico Paz perché è giovane e gioca in una posizone che l'Inter ha scoperta, ha caratteristiche che mancano alla squadra nerazzurra". Poi, un nome a sorpresa: "Dico un nome che mi è venuto in mente, ed è quello di Eduardo Camavinga. Sta giocando poco al Real Madrid, sembra che l'Inter voglia un tuttocampista e questo potrebbe essere un affare che il mercato può offrire oggi":