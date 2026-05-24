Dopo che è sfumata, anche in maniera clamorosa, la pista che portava a Massimo Tarantino, pronto ormai alla firma ma bloccato dal ribaltone a livello societario con l'addio di Claudio Ranieri, la Roma cerca ora un nuovo responsabile del settore giovanile. Secondo La Repubblica, il nome in pole position è quello di Massimo Margiotta, attualmente numero uno del vivaio dell'Hellas Verona. Un nome, quello di Margiotta, che farebbe da traino all'arrivo come nuovo direttore sportivo di Tony D'Amico, col quale ha lavorato proprio in gialloblu.

Le alternative? Quasi a km zero



Altri nomi valutati dalla dirigenza giallorossa sono quelli di Alessandro Frara, attuale responsabile del settore giovanile del Frosinone, e di Giovanni Maglione, eletto come volto principale dell'Academy del Guidonia Montecelio la scorsa estate. Lo riporta Tutto Mercato Web.