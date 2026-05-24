Colpo del Friburgo, formazione fresca di finale di Europa League purtroppo per loro persa contro l'Aston Villa: la formazione tedesca ha ufficializzato infatti l'arrivo del portiere della Nazionale teutonica Under 21 Mio Backhaus, reduce da una stagione da 32 presenze a difesa della porta del Werder Brema. “Si è presentata un'opportunità che mi è sembrata perfetta. L'insieme di tutti gli elementi – le persone con cui ho parlato qui, la città, lo stadio e il calcio che si gioca a Friburgo – mi ha portato a questa decisione. Voglio raggiungere qualcosa con la squadra e non vedo l'ora di unirmi a questa squadra", ha dichiarato Backhaus, tedesco di origini giapponesi da parte di madre, come riporta la nota pubblicata sul sito ufficiale della sua nuova squadra.

Atubolu ora può partire, sarà corsa europea?



L'arrivo di Backhaus può valere il via libera alla partenza di Noah Atubolu, l'estremo difensore tra i grandi protagonisti della stagione della squadra allenata da Julian Schuster. Atubolu che da tempo è sotto osservazione da parte dell'Inter, che però deve decidere che genere di portiere vuole ingaggiare per fare da guardiaspalle a Josep Martinez, destinato ad ereditare il ruolo di numero uno titolare da Yann Sommer a partire dalla prossima stagione. Atubolu, oltretutto, fa gola anche a diversi club europei, dal Napoli al Milan passando per Tottenham, Manchester United e Bayer Leverkusen.