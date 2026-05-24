Un gol al quarto minuto di recupero del secondo tempo segnato da Oliver McBurnie ha riaperto le porte della Premier League all'Hull City, che tornano nella massima serie inglese dopo dieci anni dall'ultima apparizione superando il Middlesbrough per 1-0 nella finale dei playoff della Championship. Un gol che vale tantissimo per i Tigers, non solo a livello sportivo ma anche e soprattutto a livello economico: gli arancioneri, infatti, solo ottenendo la promozione si sono garantiti un bell'assegno da 142 milioni di euro di soli diritti televisivi, che potrebbero salire a oltre 160 in caso di salvezza la prossima stagione.

Gioia di papà



A trascinare l'Hull CIty verso questo grande traguardo è stato il tecnico Sergej Jakirović, arrivato lo scorso giugno nella località dello Yorkshire, e soprattutto padre di Leon Jakirovic, il giovane difensore croato che l'Inter ha prelevato a gennaio dalla Dinamo Zagabria, collezionando in questa stagione 16 presenze con una rete all'attivo.