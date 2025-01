"È meglio dare che ricevere". Con questa frase, Marko Arnautovic e il suo sponsor Puma celebrano un traguardo importante raggiunto ieri dall'attaccante austriaco dell'Inter. Grazie al passaggio vincente per la rete del definitivo 3-1 di Marcus Thuram, che poi ha reso i giusti meriti al compagno di squadra, Arnautovic ha infatti collezionato il centesimo assist in carriera. Una cifra importante per lui.