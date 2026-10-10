Yann Bisseck la prende sul ridere in un post pubblicato sui social dopo il tris dei nerazzurri contro il Parma: "Mi ero quasi dimenticato che non è obbligatorio trovarsi in svantaggio per 2-0". Insomma, il difensore tedesco trova sempre il modo giusto per sorridere e dare un taglio divertente ai post pubblicati sui social.

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 10 ottobre 2026 alle 21:57
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione