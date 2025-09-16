L'Inter Women di Gian Piero Piovani affronterà la Juventus nella semifinale della Serie A Women's Cup che si disputerà mercoledì 24 settembre alle 18.30. Sarà lo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia a ospitare, la Final Four. Le due semifinali (l'altra sarà il derby tra Roma e Lazio) si disputeranno martedì 23 alle 20.30 e mercoledì 24 alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
La finale si disputerà invece nel weekend successivo, sabato 27 settembre alle 17.30, con diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW.
Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 16 settembre 2025 alle 22:48
Autore: Christian Liotta
Autore: Christian Liotta
