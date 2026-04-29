I dribbling nei top campionati europei sono in progressivo calo: a testimoniare la parabola discente del gesto tecnico è lo studio condotto da News.Superscommesse.it basato sugli ultimi 5 anni di Serie A, Premier League, Ligue 1, Liga e Bundesliga. Dall’analisi, la Serie A risulta il campionato con il calo percentuale più alto, ovvero il 32%: si è passati, infatti, dai 7045.2 dribbling complessivi della stagione 2020/2021 ai 4826 della scorsa stagione. Sul podio anche Ligue 1 e Bundes, mentre Liga e Premier condividono la stessa percentuale di calo nell’arco temporale preso in considerazione.

Dribbling Serie A, ultime 5 stagioni: Torino con il 57% in meno rispetto al 2020/2021, seguono Roma e Inter

In Serie A, dal 2020/2021 al 2024/2025 tutti i club hanno subito un graduale calo dei dribbling con l'unica eccezione della Lazio, i cui dribbling non hanno subito troppe oscillazioni. Il calo più consistente è quello del Torino (57% di dribbling in meno), seguito da Roma (49%) e Inter (38%). Percentuale minore, invece, per Lecce (6%, ma negli ultimi 5 anni i giallorossi hanno disputato 3 stagioni di Serie A), Milan e Fiorentina, che condividono una percentuale del 17%.

Stagione 2025/2026: Serie A ultima per dribbling a partita. Primato europeo per Yamal con 133 dribbling, Yildiz il migliore del campionato italiano con 73

Nell'attuale stagione, la Serie A registra il minor numero di dribbling a partita: 12.3. La Liga si conferma, invece, il torneo in cui il numero di dribbling a match è più alto: 15.4. Yamal è in vetta ai top campionati europei con i suoi 133 dribbling nelle 33 giornate di Liga disputate, mentre nel massimo campionato italiano il migliore risulta Yildiz con 73 dribbling nei 34 turni giocati. Attualmente, in Serie A, la Juventus dribbla di più di tutte, con circa 8 dribbling a partita. La Cremonese, al contrario, presenta il numero più basso del campionato, ovvero 4.5 dribbling a match. Inter con soli 5.4 dribbling a partita, esattamente come il Torino, Napoli e Milan salgono a 6.5. Superano i 7 dribbling a partita Udinese (7.6), Como (7.6), Atalanta (7.8) e, appunto, Juventus (8).

