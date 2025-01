Dopo il successo contro il Como, l'Inter Women s'appresta ad affrontare la capolista della classifica di Serie A Femminile, la Juventus. Per la sfida in casa delle bianconere, in programma per venerdì 24 gennaio alle 18.30, Gianpiero Piovani ha stilato la lista delle giocatrici convocate.

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir

3 Katie Bowen

4 Sofie Junge Pedersen

5 Ivana Andrés

6 Irene Santi

7 Haley Bugeja

8 Matilde Pavan

9 Elisa Polli

10 Ghoutia Karchouni

12 Alessia Piazza

13 Beatrice Merlo

14 Chiara Robustellini

15 Annamaria Serturini

17 Beatrix Fördős

20 Marie Detruyer

21 Martina Tomaselli

22 Olivia Schough

23 Lina Magull

24 Marija Ana Milinkovic

25 Paola Fadda

27 Henrietta Csiszàr

31 Tessa Wullaert

33 Elisa Bartoli

36 Michela Cambiaghi

94 Rachele Baldi