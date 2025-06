Il 3 luglio prenderà il via l'Europeo dell'Italia femminile e il CT Andrea Soncin ha voluto lanciare un messaggio globale in vista dell'inizio della competizione: “Siamo pronte. Ringrazio di cuore tutte le giocatrici che hanno partecipato a questa fase di avvicinamento, in primis quelle che sono rimaste fuori dalla lista. Tutte voi con serietà, rispetto e grande senso di responsabilità avete contribuito a creare il clima magico che vogliamo portare in Svizzera. Vogliamo vivere questa esperienza con passione, fiducia e consapevolezza di quelle che sono le nostre qualità. Le Azzurre siamo Noi”.