Lina Magull e l'incubo della depressione. La centrocampista dell'Inter Women ha rivelato nel corso di un podcast dal titolo 'Wie geht's, Lina Magull?' di aver dovuto convivere con questo buco nero. I fatti risalgono al momento della risoluzione contrattuale col Bayern Monaco: la sua prima decisione di lasciare Monaco per Milano fu quella di fuggire, ma anche questa si rivelò infruttuosa. La calciatrice professionista descrive il suo stato mentale con le parole: "Non avrei avuto problemi a morire". Alla fine, la scorsa estate, si è ricoverata in una clinica privata. "Sapevo di dover andare da qualche parte, completamente lontana da tutto, e farmi curare".

Dopo sei settimane in clinica, è tornata a pensare liberamente e ha riscoperto la gioia di vivere e il calcio. "È la cosa di cui sono più orgogliosa, indipendentemente da quali o quanti titoli abbia vinto. Sono orgogliosa di essere andata in questa clinica privata, ma soprattutto orgogliosa di come ne sono uscita. Nei mesi prima, non ero io. La depressione aveva semplicemente preso il sopravvento sulla mia personalità. Hai bisogno di cure, hai bisogno di terapia", ha detto Magull, che ha anche criticato la mancanza di opzioni terapeutiche in Germania. C'è carenza di psicoterapeuti e psichiatri in grado di fornire un trattamento regolare e intensivo".